NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
16.11.2026 12:07:54
US tech stocks slide amid Nvidia fallout
Chipmaker falls 2.1% in pre-market trading and CoreWeave drops 5.9% as AI jitters continueWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
18:01
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
18:01
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
|
18:00
|Nvidia, Chip-Aktien, Gold, Silber - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
17:04
|Trump: Hätte nichts gegen Huangs Rückkehr an Nvidia-Spitze (dpa-AFX)
|
16:01
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
16:01
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
16:01
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|142,78
|-3,42%
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