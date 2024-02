Verbund - Baader Bank senkt nach Gewinnwarnung EPS-Schätzungen

Die Analysten der Baader Bank haben angesichts der Gewinnwarnung des Verbund ihre Schätzungen zum Ertrag des Konzerns revidiert. Statt der bisher angenommenen 5,88 Euro je Anteilsschein werden für 2024 nun 3,89 Euro erwartet. Das Kursziel wurde mit 66,2 Euro errechnet. Analyst Pierre-Alexandre Ramondenc versah das Wertpapier mit einem "Reduce"-Votum.

Für 2023 soll eine Dividende von 3,31 Euro ausgeschüttet werden. Im Folgejahr sollen 1,94 Euro ausbezahlt werden.

Zum Vergleich: Die Aktien des Verbunds notierten am Freitag in der Früh an der Wiener Börse mit minus 4,92 Prozent bei 65,75 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

sto/mik

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com