Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
14.11.2025 10:59:38
Verdi verlangt weitere Entlastungen für Luftverkehr
BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi verlangt zusätzlich zur Absenkung der Ticketsteuer weitere Entlastungen für den europäischen Luftverkehr. Die heimischen Airlines, Flughäfen und Beschäftigten würden gegenüber Drittstaaten-Airlines systematisch benachteiligt, kritisierte die Vize-Verdi-Chefin Christine Behle. Die europäischen Unternehmen müssten strengere Regeln befolgen, während die Konkurrenz die Vorgaben leicht umgehen könne.
Das betreffe sowohl Arbeitsstandards als auch zentrale Klimaschutzmaßnahmen wie das europäische Emissionshandelssystem: "Fairer Wettbewerb sieht anders aus", meinte Behle. Die Gewerkschafterin kritisierte insbesondere Open-Sky-Abkommen der EU, die beispielsweise Katar den Zugang zum europäischen Markt weit öffnen. Die Bundesregierung forderte sie auf, die Wettbewerbsverzerrungen konsequent abzubauen, Arbeits- und Sozialstandards zu schützen und den Klimaschutz fair zu gestalten./ceb/DP/jha
