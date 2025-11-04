Ryanair Aktie

26,52EUR -0,67EUR -2,46%
Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 07:01:23

Ryanair Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die vom Billigflieger gegebenen Perspektiven seien wohlüberlegt und lägen für 2027 über dem Konsens, schrieb Ruairi Cullinane in dem am Dienstag vorliegenden Resümee der Halbjahreszahlen. Höhere Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2026 bis 2028 spiegelten neben den Erlösaussichten auch Kosteneffekte wider, für 2027 noch verstärkt um Treibstoff-Einsparungen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 18:52 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
26,45 € 		Abst. Kursziel*:
13,42%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
26,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,12%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ryanairmehr Nachrichten

Analysen zu Ryanairmehr Analysen

07:21 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
07:01 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
06:17 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Ryanair Buy UBS AG
03.11.25 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ryanair 26,52 -2,46% Ryanair

Aktuelle Aktienanalysen

07:38 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
07:27 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:25 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:21 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
07:16 Kering Underweight Barclays Capital
07:15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight Barclays Capital
07:13 Infineon Outperform Bernstein Research
07:08 Hermès Equal Weight Barclays Capital
07:06 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
07:01 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
06:18 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
06:17 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
06:17 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:16 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
06:15 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
05:57 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
05:57 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
05:57 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
05:56 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
05:56 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.25 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.25 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Apple Kaufen DZ BANK
03.11.25 Knorr-Bremse Kaufen DZ BANK
03.11.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.25 PUMA Neutral UBS AG
03.11.25 Saint-Gobain Neutral UBS AG
03.11.25 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.25 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.25 AB InBev Buy UBS AG
03.11.25 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.25 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
03.11.25 HSBC Holdings Neutral UBS AG
03.11.25 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
03.11.25 Ryanair Buy UBS AG
03.11.25 Lufthansa Buy UBS AG
03.11.25 Erste Group Bank Equal weight Barclays Capital
03.11.25 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.25 KION GROUP Buy Warburg Research
03.11.25 FUCHS Buy Warburg Research
03.11.25 AIXTRON Hold Warburg Research
03.11.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
03.11.25 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
03.11.25 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
03.11.25 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
03.11.25 Knorr-Bremse Hold Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen