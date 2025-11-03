NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ryanair nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei besser ausgefallen als erwartet, schrieb Patrick Creuset am Montag. Der Ausblick auf die Preisentwicklung im zweiten Geschäftshalbjahr sei allerdings vorsichtig./ag/mis



