Ryanair Aktie
|26,05EUR
|0,04EUR
|0,15%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ryanair nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal sei besser ausgefallen als erwartet, schrieb Patrick Creuset am Montag. Der Ausblick auf die Preisentwicklung im zweiten Geschäftshalbjahr sei allerdings vorsichtig./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
27,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
25,65 €
|
Abst. Kursziel*:
7,21%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
26,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,57%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
