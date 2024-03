Verluste in Europa: STOXX 50 in der Verlustzone

In Europa stehen die Signale am fünften Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr fällt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,07 Prozent auf 4 393,89 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,037 Prozent auf 4 395,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4 396,89 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 414,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 389,59 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,02 Prozent. Vor einem Monat, am 15.02.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 238,29 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.12.2023, wurde der STOXX 50 mit 4 070,63 Punkten berechnet. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, bei 3 731,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 420,04 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell HSBC (+ 1,87 Prozent auf 5,97 GBP), Glencore (+ 1,71 Prozent auf 4,24 GBP), UniCredit (+ 1,67 Prozent auf 32,74 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,52 Prozent auf 73,64 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,37 Prozent auf 21,88 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Reckitt Benckiser (-14,45 Prozent auf 44,93 GBP), GSK (-2,12 Prozent auf 16,52 GBP), SAP SE (-0,99 Prozent auf 173,16 EUR), Unilever (-0,89 Prozent auf 38,51 GBP) und Richemont (-0,84 Prozent auf 146,95 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 21 164 930 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 541,384 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Santander-Aktie hat mit 5,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

