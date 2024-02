Verluste in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende leichter

So performte der STOXX 50 am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Am Donnerstag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende 0,30 Prozent leichter bei 4 200,17 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,132 Prozent höher bei 4 218,36 Punkten in den Handel, nach 4 212,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 191,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 221,18 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,094 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, stand der STOXX 50 bei 4 093,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.11.2023, stand der STOXX 50 bei 3 841,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.02.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 837,06 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 2,64 Prozent aufwärts. Bei 4 236,11 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,66 Prozent auf 37,30 CHF), Diageo (+ 1,56 Prozent auf 29,05 GBP), Glencore (+ 1,34 Prozent auf 4,26 GBP), Novartis (+ 1,28 Prozent auf 90,54 CHF) und GSK (+ 1,16 Prozent auf 15,86 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Roche (-5,50 Prozent auf 233,50 CHF), UBS (-3,35 Prozent auf 25,12 CHF), Bayer (-2,16 Prozent auf 28,28 EUR), Zurich Insurance (-1,53 Prozent auf 432,40 CHF) und Enel (-1,47 Prozent auf 6,25 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 19 861 833 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 447,685 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Die Bayer-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die BAT-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at