WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804

Profitables BAT-Investment? 05.11.2025 10:05:10

FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen BAT-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit BAT-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die BAT-Aktie bei 33,77 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die BAT-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 296,165 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 11 994,67 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 40,50 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,95 Prozent.

Insgesamt war BAT zuletzt 87,11 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

01.10.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
17.09.25 BAT Underperform RBC Capital Markets
11.09.25 BAT Buy Deutsche Bank AG
11.09.25 BAT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.09.25 BAT Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

BAT PLC (British American Tobacco) 47,05 0,11% BAT PLC (British American Tobacco)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

