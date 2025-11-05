BAT Aktie
WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
|Profitables BAT-Investment?
|
05.11.2025 10:05:10
FTSE 100-Papier BAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAT-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit BAT-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die BAT-Aktie bei 33,77 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die BAT-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 296,165 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2025 11 994,67 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 40,50 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +19,95 Prozent.
Insgesamt war BAT zuletzt 87,11 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
|01.10.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|BAT Buy
|UBS AG
