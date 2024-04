Verluste in London: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Minus

Anleger in London treten am Nachmittag den Rückzug an.

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 0,89 Prozent auf 7 904,61 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,514 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 975,89 Punkte an der Kurstafel, nach 7 975,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 889,38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 975,89 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,604 Prozent nach. Vor einem Monat, am 05.03.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 646,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 689,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 662,94 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,37 Prozent nach oben. Bei 8 015,63 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Admiral Group (+ 0,91 Prozent auf 26,61 GBP), Smith Nephew (+ 0,43 Prozent auf 9,70 GBP), BAE Systems (+ 0,38 Prozent auf 13,18 GBP), Standard Chartered (+ 0,28 Prozent auf 7,04 GBP) und Rolls-Royce (+ 0,17 Prozent auf 4,20 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Ocado Group (-7,65 Prozent auf 3,85 GBP), StJamess Place (-4,71 Prozent auf 4,27 GBP), JD Sports Fashion (-3,31 Prozent auf 1,27 GBP), Croda International (-3,15 Prozent auf 45,24 GBP) und Kingfisher (-2,77 Prozent auf 2,43 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 44 439 393 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 205,401 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die BAT-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at