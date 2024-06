Verluste in Paris: CAC 40 schließt mit Verlusten

Der CAC 40 verlor schlussendlich an Wert.

Der CAC 40 sank im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,48 Prozent auf 8 001,80 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,488 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,085 Prozent höher bei 8 046,92 Punkten in den Handel, nach 8 040,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 048,59 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 943,29 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,840 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.05.2024, bewegte sich der CAC 40 bei 8 075,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.03.2024, lag der CAC 40-Kurs bei 8 016,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.06.2023, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 202,79 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 6,25 Prozent aufwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 281,10 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im CAC 40

Unter den stärksten Aktien im CAC 40 befinden sich aktuell Kering (+ 1,24 Prozent auf 330,95 EUR), Air Liquide (+ 0,77 Prozent auf 186,95 EUR), STMicroelectronics (+ 0,66 Prozent auf 41,42 EUR), Sanofi (+ 0,62 Prozent auf 90,96 EUR) und Danone (+ 0,30 Prozent auf 60,08 EUR). Die Flop-Titel im CAC 40 sind hingegen Engie (ex GDF Suez) (-3,13 Prozent auf 14,96 EUR), Veolia Environnement (-2,05 Prozent auf 30,87 EUR), VINCI (-1,61 Prozent auf 111,19 EUR), Vivendi (-1,32 Prozent auf 9,95 EUR) und Schneider Electric (-0,98 Prozent auf 227,11 EUR).

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Crédit Agricole-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 7 539 516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 374,499 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,05 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at