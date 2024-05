Verluste in Wien: ATX Prime beginnt Donnerstagshandel im Minus

ATX Prime-Handel am vierten Tag der Woche.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,25 Prozent leichter bei 1 825,62 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,005 Prozent leichter bei 1 830,01 Punkten, nach 1 830,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 825,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 830,95 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,67 Prozent abwärts. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 30.04.2024, den Wert von 1 785,39 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, bei 1 690,60 Punkten. Der ATX Prime stand noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, bei 1 554,32 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 6,51 Prozent. Bei 1 889,08 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Verbund (+ 0,95 Prozent auf 74,50 EUR), S IMMO (+ 0,91 Prozent auf 22,10 EUR), Telekom Austria (+ 0,59 Prozent auf 8,57 EUR), Wienerberger (+ 0,35 Prozent auf 34,72 EUR) und PORR (+ 0,29 Prozent auf 13,90 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen OMV (-0,96 Prozent auf 45,38 EUR), IMMOFINANZ (-0,85 Prozent auf 23,35 EUR), Andritz (-0,55 Prozent auf 53,80 EUR), EVN (-0,52 Prozent auf 28,55 EUR) und BAWAG (-0,50 Prozent auf 59,55 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 13 885 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 26,004 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at