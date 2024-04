Verluste in Wien: ATX Prime letztendlich im Minus

Am Mittwoch zogen sich die Anleger in Wien zurück.

Am Mittwoch bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,61 Prozent schwächer bei 1 787,01 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,007 Prozent stärker bei 1 798,04 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 797,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 775,57 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 799,91 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0,060 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wurde der ATX Prime mit 1 700,68 Punkten gehandelt. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 10.01.2024, den Wert von 1 720,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bei 1 612,77 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 4,26 Prozent zu. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 802,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 664,49 Zähler.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 4,29 Prozent auf 47,45 EUR), Rosenbauer (+ 2,13 Prozent auf 28,80 EUR), Erste Group Bank (+ 1,32 Prozent auf 43,11 EUR), Flughafen Wien (+ 1,19 Prozent auf 51,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,04 Prozent auf 116,80 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen BAWAG (-6,08 Prozent auf 56,35 EUR), UBM Development (-2,62 Prozent auf 18,60 EUR), FACC (-2,52 Prozent auf 6,18 EUR), Verbund (-2,29 Prozent auf 68,15 EUR) und Marinomed Biotech (-1,97 Prozent auf 19,90 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Telekom Austria-Aktie. 581 449 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 23,798 Mrd. Euro weist die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Warimpex-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,28 erwartet. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at