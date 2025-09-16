Verve Group Aktie

Verve Group

WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068

16.09.2025

Verve kauft in Deutschland zu

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Verve Group, eine Softwareplattform in der

Werbetechnologiebranche, übernimmt die deutsche Acardo für 24,5 Millionen Euro. Die Transaktion soll am 1. Oktober 2025 abgeschlossen werden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Stockholm mit. Acardo ist ein digitaler Lösungsanbieter und konzentriert sich unter anderem auf Couponing- und Cashback-Lösungen für führende Einzelhändler wie Edeka, Kaufland und Rewe.

Acardo werde voraussichtlich einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro auf normalisierter Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr 2025 mit einem erwarteten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 6 Millionen Euro beitragen. Die Jahresprognose von Verve bleibe unverändert./nas

