Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
|
16.09.2025 22:56:38
Verve kauft in Deutschland zu
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die Verve Group, eine Softwareplattform in der
Werbetechnologiebranche, übernimmt die deutsche Acardo für 24,5 Millionen Euro. Die Transaktion soll am 1. Oktober 2025 abgeschlossen werden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Stockholm mit. Acardo ist ein digitaler Lösungsanbieter und konzentriert sich unter anderem auf Couponing- und Cashback-Lösungen für führende Einzelhändler wie Edeka, Kaufland und Rewe.
Acardo werde voraussichtlich einen Umsatz von rund 15 Millionen Euro auf normalisierter Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr 2025 mit einem erwarteten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von rund 6 Millionen Euro beitragen. Die Jahresprognose von Verve bleibe unverändert./nas
Aktien in diesem Artikel
|Verve Group
|2,15
|4,98%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|16 630,94
|-0,50%
