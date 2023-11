Viele Aktienpakete reduziert: In diese US-Aktien hat die UBS im dritten Quartal 2023 investiert

Im Rahmen des 13F-Formulars legte die Schweizer Großbank UBS kürzlich ihre Beteiligungen an US-Aktien offen. Diese Werte machen den größten Anteil im US-Depot der Zürcher aus.

Gemäß Auflagen der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) sind Investoren, deren Anlagewert 100 Millionen US-Dollar übersteigt, dazu verpflichtet, quartalsweise Bericht über ihre gehaltenen Positionen zu erstatten. Mit einem Wert von zuletzt 290,089 Milliarden US-Dollar (Stichtag: 30. September 2023) qualifiziert sich das US-Portfolio des Schweizer Bankhauses UBS eindeutig für die Einreichung des sogenannten 13F-Formulars bei den Behörden. Im vorangegangenen Quartal, dem zweiten Jahresviertel 2023, hatte der Depotwert jedoch noch gut 296 Milliarden US-Dollar betragen.

Das folgende Ranking beinhaltet die zehn größten US-Aktien, die die UBS im vergangenen Quartal in ihrem Depot hatte. Stand der Daten ist der 30. September 2023. Darüber hinaus investierten die Zürcher im betreffenden Zeitraum auch in zahlreiche Optionen und Fonds, die in diesem Ranking jedoch nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at