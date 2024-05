Vier neue Aufsichtsratsmitglieder für Vienna Insurance Group

Die Hauptversammlung der börsennotierten Vienna Insurance Group hat am Freitag die vorgeschlagene Dividende von 1,40 Euro je Aktie fixiert. Das bringt eine Dividendenrendite von 5,3 Prozent. Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurden aufgrund des Auslaufens von Funktionsperioden Vratislav Kulh�nek, Hana Machačov�, Martin Simhandl und �gnes Svo�b, teilte das Unternehmen am Abend mit.

Wiedergewählt wurden Rudolf Ertl, Martina Dobringer, Andr�s Kozma, Robert Lasshofer, Peter Mih�k, Katarina Slez�kov� und Gertrude Tumpel-Gugerell. Der Aufsichtsrat des Unternehmns, dessen Vorstandsvorsitzender Ex-ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger ist, besteht damit aus zwölf Personen. All deren Mandate laufen bis zur HV 2028, hieß es.

phs

ISIN AT0000908504 WEB http://www.vig.com