VIG-Aktie schwächer: Vienna Insurance Group will im September den Vorstand erweitern

Der Aufsichtsrat hat Christoph Rath per Anfang September 2024 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied bestellt, teilte der Versicherer am Mittwoch mit. Rath ist aktuell Finanzvorstand (CFO) bei den tschechischen VIG -Konzerngesellschaften Kooperativa Pojištovna und Cesk Podnikatelsk Pojištovna und war zuvor bereits als Vorstand bei der VIG in Serbien und Bulgarien tätig.

Welche konkreten Agenden Rath ab Herbst im VIG-Vorstand übernehmen wird, ist noch nicht entschieden, sagte eine VIG-Sprecherin zur APA.

Im Wiener Handel geht es für die VIG-Aktie zwischenzeitlich 1,06 Prozent abwärts auf 27,95 Euro.

bel/tpo