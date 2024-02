VIG-Aktie verlustreich: Geyer verlässt Ende Mai den Aufsichtsrat der Vienna Insurance Group

Die Wahl des neuen Aufsichtsratsvorsitzes erfolgt im Rahmen der konstituierenden Aufsichtsratssitzung im Anschluss an die Hauptversammlung im Mai, wie der Versicherungskonzern am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Geleitet wird der Konzern vom ehemaligen Finanzminister und Kurzzeit-Kanzler für die ÖVP und davor UNIQA-Österreich-Chef Hartwig Löger.

In Wien notierte die VIG-Aktie letztendlich 0,57 im Minus bei 26,25 Euro.

stf/tpo

APA