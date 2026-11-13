VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|
13.11.2026 16:38:25
Vinci Compass (VINP) Q3 2026 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Thu, Nov. 12, 2026
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Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|04.11.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|27.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|27.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|26.10.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Compass Group plc
|30,54
|1,13%
|Vinci SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4th Sh
|28,40
|0,00%
|VINCI
|115,70
|0,83%
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