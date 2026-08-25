VINCI Aktie
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
|
25.08.2026 11:34:58
Vinci Partners Inv Q2 2026 Earnings Call: Complete Transcript
This article Vinci Partners Inv Q2 2026 Earnings Call: Complete Transcript originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu VINCI
Analysen zu VINCI
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|VINCI Buy
|UBS AG
|30.07.26
|VINCI Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Q2 Holdings Inc
|54,54
|-1,84%
|Vinci SA Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4th Sh
|29,60
|0,68%
|VINCI
|119,75
|-0,13%