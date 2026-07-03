VINCI Aktie

127,90EUR -0,05EUR -0,04%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.07.2026 17:17:52

VINCI Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci vor den am 29. Juli erwarteten Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Analystin Elodie Rall rechnet laut einem am Freitag vorliegenden Ausblick mit einem im Jahresvergleich leichten Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) auf Konzernebene. Dieses Wachstum dürfte vollständig durch das Ebit im Segment Contracting (Baugeschäft) getragen werden. Das Ebit im Segment Concessions (Konzessionen) dürfte, bedingt durch ein schwächeres Verkehrsaufkommen im Autobahngeschäft sowie negative Konsolidierungseffekte und Margeneinbußen im Flughafengeschäft, zurückgegangen sein. Daher werde bei den Investoren wohl das Verkehrsaufkommen auf den mautpflichtigen Straßen im Fokus stehen, mitsamt der Frage, ob sich der sinkende Ölpreis bereits wieder in einer zunehmenden Verkehrsentwicklung niederschlage./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:05 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Neutral
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
139,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
128,25 € 		Abst. Kursziel*:
8,38%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
127,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,72%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu VINCI

mehr Nachrichten