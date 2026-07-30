VINCI Aktie

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WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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30.07.2026 13:32:27

VINCI Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach der Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Der niedrigere Verkehr auf den Mautstraßen wegen der großen Hitze dürfte laut Unternehmensführung nur eine vorübergehende Belastung sein, schrieb Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Neutral
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
139,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
122,80 € 		Abst. Kursziel*:
13,19%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
124,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,10%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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