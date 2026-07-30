VINCI Aktie

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WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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30.07.2026 15:25:26

VINCI Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Der französische Mischkonzern habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Auftragseingang habe die Talsohle durchschritten./rob/la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
137,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
123,70 € 		Abst. Kursziel*:
10,75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
124,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,00%
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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