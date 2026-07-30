VINCI Aktie
|124,55EUR
|4,45EUR
|3,71%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Der französische Mischkonzern habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Auftragseingang habe die Talsohle durchschritten./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Buy
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Unternehmen:
VINCI
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
137,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
123,70 €
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Abst. Kursziel*:
10,75%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
124,55 €
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Abst. Kursziel aktuell:
10,00%
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Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy
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KGV*:
-