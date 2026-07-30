FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Der französische Mischkonzern habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Auftragseingang habe die Talsohle durchschritten./rob/la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 08:05 / CET



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