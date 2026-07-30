VINCI Aktie

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WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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30.07.2026 13:06:02

VINCI Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der französische Mischkonzern habe erstaunlich stark abgeschnitten, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dank der guten Entwicklung in allen wesentlichen Sparten habe das operative Ergebnis die Markterwartung übertroffen./rob/la/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Buy
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
142,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
122,80 € 		Abst. Kursziel*:
15,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
124,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,52%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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