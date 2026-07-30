NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Der französische Mischkonzern habe erstaunlich stark abgeschnitten, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Dank der guten Entwicklung in allen wesentlichen Sparten habe das operative Ergebnis die Markterwartung übertroffen./rob/la/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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