VINCI Aktie
|120,60EUR
|0,50EUR
|0,42%
WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486
VINCI Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe ihre Schätzung um 4,7 Prozent übertroffen, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass der Infrastrukturkonzern seine Prognose für das Verkehrsaufkommen senke, sei weitgehend erwartet worden./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 19:47 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Neutral
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
139,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
122,20 €
|
Abst. Kursziel*:
13,75%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
120,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,26%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
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|VINCI
|120,60
|0,42%
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