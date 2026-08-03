VINCI Aktie

124,60EUR 2,30EUR 1,88%
VINCI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867475 / ISIN: FR0000125486

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03.08.2026 09:50:46

VINCI Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 139 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall erhöhte die Schätzungen für die operativen Ergebnisse des Bau- und Infrastrukturkonzerns um rund drei Prozent. Sie begründete dies in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Erwartungen höherer Margen im Geschäft mit Konzessionen./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 16:46 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: VINCI Neutral
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
143,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
124,40 € 		Abst. Kursziel*:
14,95%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
124,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,00%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:50 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 VINCI Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

VINCI 124,50 1,80% VINCI

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10:05 BP Hold Jefferies & Company Inc.
10:05 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
09:52 Stellantis Neutral UBS AG
09:52 Philips Neutral UBS AG
09:51 GSK Outperform Bernstein Research
09:51 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
09:50 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:50 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
09:50 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
09:47 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:46 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:45 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:44 Siemens Hold Deutsche Bank AG
09:13 Siltronic Buy UBS AG
07:47 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:46 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
31.07.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
31.07.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Apple Neutral UBS AG
31.07.26 Microsoft Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
31.07.26 AXA Halten DZ BANK
31.07.26 Sanofi Neutral UBS AG
31.07.26 ING Group Buy UBS AG
31.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 L'Oréal Buy UBS AG
31.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
31.07.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
31.07.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
31.07.26 Danone Buy UBS AG
31.07.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
31.07.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
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