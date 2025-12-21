Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|
21.12.2025 18:07:00
Visa-Verzögerungen: Apple und Google warnen US-Mitarbeiter vor Reisen
Einem Medienbericht zufolge bitten Apple und Google ihre Mitarbeiter, die mit einem Visum in den USA leben, das Land nicht zu verlassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
