Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|
19.02.2026 11:53:10
Vom MWC auf die Startbahn:
Drei kroatische Flughäfen heben mit 5G von der Telekom in die Zukunft ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Telekom AG
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX nachmittags steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: STOXX 50 steigt mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
19.02.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)