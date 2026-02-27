Deutsche Telekom Aktie

27.02.2026 18:37:16

Deutsche Telekom Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Bonner hätten 2025 trotz negativer Währungseinflüsse ihren Wachstumskurs fortgesetzt und die Markterwartungen erfüllt, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ebitda-Ausblick auf 2026 entspreche der Konsensschätzung./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

