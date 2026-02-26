Deutsche Telekom Aktie

26.02.2026 09:27:33

Deutsche Telekom Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Outperform" belassen. Der Telekomanbieter habe etwas mehr umgesetzt als erwartet, schrieb Ulrich Rathe in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) decke sich mit dem Konsens./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:38 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

