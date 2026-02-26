Deutsche Telekom Aktie
|33,72EUR
|0,29EUR
|0,87%
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
Deutsche Telekom Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Outperform" belassen. Der Telekomanbieter habe etwas mehr umgesetzt als erwartet, schrieb Ulrich Rathe in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) decke sich mit dem Konsens./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:38 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:38 / UTC
|Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
33,77 €
|
Abst. Kursziel*:
9,56%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
33,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,73%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
