Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: Jüngste Einstufung durch Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia nach Jahreszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Er könne nicht nachvollziehen, warum der Immobilienkonzern im Rahmen der neuen Dividendenpolitik eine höhere Gewinnausschüttung angekündigt habe, schrieb Analyst Paul May in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach seinen Berechnungen falle die Ausschüttung unter Berücksichtigung von Bilanzierungsänderungen niedriger als in der Vergangenheit aus. Zudem hinterfragte der Experte den Sinn einer höheren Dividende, da Vonovia einen rückläufigen Barmittelzufluss erwarte und gleichzeitig die Verschuldung weiter abbauen wolle.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie am Tag der Analyse

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:57 Uhr um 10,8 Prozent auf 23,92 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 20,57 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 9 888 473 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt. Das Papier büßte seit Anfang des Jahres 2024 16,2 Prozent ein. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.03.2024 / 13:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.03.2024 / 13:26 / GMT





