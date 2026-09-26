Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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26.09.2026 02:27:45
Walmart Has Arguably Been the Best E-Commerce Business in Recent Years
Walmart's (NASDAQ: WMT) investments in logistics, fulfillment, and selection have resulted in meaningful market share gains against Amazon (NASDAQ: AMZN) in recent years.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 23, 2026. The video was published on Sept. 25, 2026.
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25.09.26
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24.09.26
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