NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart von 137 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. "Wir sind Käufer", schrieb Christopher Horvers in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er hält mit Blick auf die Kursverluste in Reaktion auf die Quartalszahlen das Großreinemachen für erledigt, die Bären am Markt hätten ihren Lohn erhalten. Die operativen Trends des Handelsriesen sollten sich wieder verbessern, hinzu kämen alternative Ergebnisquellen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 22:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 00:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.