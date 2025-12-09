Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
09.12.2025 07:00:10
Watching Netflix makes stocks go down: study
Give it some bingeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
|
07:00
|Watching Netflix makes stocks go down: study (Financial Times)
|
08.12.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
|
08.12.25
|ROUNDUP 3: Paramount will Netflix bei Warner Bros. schlagen (dpa-AFX)
|
08.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.12.25
|Paramount gatecrashes Warner Bros-Netflix deal (Financial Times)
|
08.12.25
|Paramount’s WBD bid relegates Netflix to a supporting role (Financial Times)
|
08.12.25
|The Netflix age has been great for consumers but terrible for artists (Financial Times)
|
08.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite notiert mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.mehr Analysen
|08.12.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|08.12.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|08.12.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|19.11.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|83,42
|0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.