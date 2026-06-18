Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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19.06.2026 00:00:51
Waymo Issues Another Recall, This Time Over Highway Construction Zones
The robotaxi company issues a recall on 3,871 vehicles that could make incorrect decisions while driving in highway construction zones.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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