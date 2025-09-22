NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

22.09.2025 22:38:38

WDH: Nvidia will bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI stecken

(Wiederholung: Im letzten Satz muss es heißen "des ChatGPT-Erfinders".)

SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der Chipkonzern NVIDIA will sich mit einer Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar den Platz in künftigen Rechenzentren des ChatGPT-Entwicklers OpenAI sichern. Mit dem Investment solle der Aufbau neuer KI-Rechenzentren mit Nvidia-Technik sowie deren Energieversorgung unterstützt werden, teilten die Unternehmen mit. Nvidia ist ein zentraler Lieferant von Chipsystemen für Training und Betrieb von Software mit Künstlicher Intelligenz (KI). Nvidia-Aktien stiegen zuletzt um 3,7 Prozent und markierten im Verlauf auch ein Rekordhoch.

Der Kurs der Papiere hat sich im Zuge des KI-Booms an der Börse in den vergangenen drei Jahren fast verfünfzehnfacht. Mit einem Börsenwert von knapp 4,5 Billionen Dollar ist Nvidia der weltweit wertvollste Konzern.

Die Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar (aktuell rund 85 Milliarden Euro) soll schrittweise erfolgen. "Die erste Phase" werde in der zweiten Hälfte 2026 mit dem Einsatz von Chipsystemen der neuen Nvidia-Plattform Vera Rubin "online gehen". Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg soll Nvidia auch eine Beteiligung an OpenAI bekommen.

Der Chatbot ChatGPT löste mit der Veröffentlichung im November 2022 den Hype um Künstliche Intelligenz aus. Es ist die meistverwendete KI-Software mit aktuell mehr als 700 Millionen wöchentlich aktiven Nutzern.

Chips von Nvidia wurden zu einer Schlüsseltechnologie bei Künstlicher Intelligenz. Große KI-Entwickler geben Milliarden dafür aus und füllen ganze Rechenzentren damit. Die Vereinbarung mit OpenAI sichert Nvidia die Rolle als Herzstück künftiger Rechenzentren des ChatGPT-Erfinders./so/DP/men

NVIDIA Corp. 155,40 3,46%

