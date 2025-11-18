KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
18.11.2025 12:06:00
WeatherNext 2: Google DeepMind stellt neues KI-Wettermodell vor
DeepMind hat ein neues KI-Wettermodell vorgestellt, das schnell und genau Vorhersagen erstellt. Dabei kommt es mit sehr wenig Rechenleistung aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTDmehr Nachrichten
Analysen zu KI HOLDINGS CO LTDmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet A (ex Google)
|249,65
|1,44%
|Alphabet C (ex Google)
|244,50
|-1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Wall Street vor tieferem Start -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. An der Wall Street zeichnet sich unterdessen ein leichterer Handelsstart ab. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.