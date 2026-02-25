Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
25.02.2026 10:08:00
What to Know Before Buying Amazon Stock in 2026
Amazon (NASDAQ: AMZN) has been a wonderful investment. In the past decade, shares of the customer-obsessed business have climbed 632% (as of Feb. 23). Despite the monster long-term gain, they're trading 19% off their peak as volatility has increased.Is it time to buy the dip on Amazon in 2026? Here's what investors need to know about this "Magnificent Seven" stock.Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
02:19
|Amazon AI lab chief to depart amid leadership shake-up (Financial Times)
|
24.02.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
20.02.26
|Amazon ist jetzt das umsatzstärkste Unternehmen der Welt (Spiegel Online)