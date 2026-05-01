Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
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01.05.2026 16:29:26
Where Roche Fits In A 2026 Portfolio
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