Roche Aktie
Roche Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Der Pharmakonzern werde weiterhin mit einem Aufschlag von etwa einem Viertel gegenüber vergleichbaren europäischen Unternehmen gehandelt, ohne dass das Wachstum dies rechtfertigen würde, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Er fürchtet neue Konkurrenzprodukte und glaubt nicht an eine Zulassung des Multiple-Sklerose-Mittels Fenebrutinib. Was die hohen Erwartungen an den Brustkrebs-Wirkstoff Giredestrant betrifft, sieht der Experte weiterhin Risiken./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 11:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2026 / 04:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
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Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
230,00 CHF
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Rating jetzt:
Underperform
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Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Underperform
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Michael Leuchten
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KGV*:
-
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