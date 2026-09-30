Roche Aktie
Roche Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Entgegen der Marktreaktion sieht der Analyst Emmanuel Papadakis den jährlichen Pharmatag der Schweizer geringfügig positiv, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340,00 CHF
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Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
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KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
22.09.26
|Roche erzielt mit Abnehm- und Diabetes-Wirkstoff positive Studienergebnisse (dpa-AFX)
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21.09.26
|Bayer-Konkurrentin Roche erhält EU-Zulassung für Augenmittel Susvimo (dpa-AFX)
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27.08.26
|Roche: Zwei Krebstests erhalten erweiterte US-Zulassung - Aktie tiefer (dpa-AFX)
|
27.07.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Roche auf 434,50 Franken - 'Outperform' (dpa-AFX)
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23.07.26
|Roche-Aktie fester: Umsatzrückgang wegen Währungseffekten (dpa-AFX)
|
23.07.26
|ROUNDUP: Roche machen weiter Währungseffekte zu schaffen (dpa-AFX)
|
02.07.26
|Roche schlägt mit Lungenkrebsmittel Konkurrenzpräparate (dpa-AFX)
|
19.05.26
|Roche-Aktie höher: Vereinbarung mit MPP für Grippemittel Xofluza (dpa-AFX)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|10:47
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|29.09.26
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|Deutsche Bank AG
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|23.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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