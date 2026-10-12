Roche Aktie
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Die Schweizer dürften mit dem Umsatz die Erwartungen am Markt treffen, schrieb Richard Vosser in einem Ausblick am Montag. Die Zielvorgaben für das Gesamtjahr dürfte der Pharmakonzern bestätigen, allerdings mit dem Hinweis auf nachlassenden Gegenwind von den Wechselkursen.//ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 22:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
325,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
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09.10.26
|Roche-Aktie gefragt: Neue US-Zulassung für Blockbuster-Hoffnung Tecentriq (dpa-AFX)
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Analysen zu Roche AG (Genussschein)
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|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|13:39
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|27.07.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|10:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:39
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|13:39
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:20
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13:07
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:07
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:05
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09:32
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets