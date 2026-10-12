Roche Aktie

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12.10.2026 13:39:19

Roche Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 325 Franken belassen. Die Schweizer dürften mit dem Umsatz die Erwartungen am Markt treffen, schrieb Richard Vosser in einem Ausblick am Montag. Die Zielvorgaben für das Gesamtjahr dürfte der Pharmakonzern bestätigen, allerdings mit dem Hinweis auf nachlassenden Gegenwind von den Wechselkursen.//ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 22:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
325,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:39 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
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30.09.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

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13:06 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:05 Boeing Outperform Bernstein Research
13:05 Air Liquide Outperform Bernstein Research
12:24 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:11 Unilever Hold Deutsche Bank AG
12:11 RWE Buy Deutsche Bank AG
12:10 ING Group Buy Deutsche Bank AG
12:08 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
11:46 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
11:46 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
11:45 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
11:41 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
11:41 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
10:49 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10:47 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
10:47 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
10:44 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
10:28 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
09:32 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
09:32 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
09:23 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:23 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
09:01 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:57 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
08:45 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:44 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
08:31 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
08:28 Renault Hold Deutsche Bank AG
08:21 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
08:21 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
08:19 Tesla Outperform RBC Capital Markets
08:18 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:07 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
08:07 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:06 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:00 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
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