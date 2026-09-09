Roche Aktie
Roche Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Roche mit "Outperform" und einem Kursziel von 400 Franken aufgenommen. Trotz einer Bewertung, die nahe am Allzeithoch liege, sieht Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Neueinschätzung des Pharmakonzerns noch Spielraum für eine weitere Neubewertung der Aktie. Kurz- bis mittelfristig gewinne das Kerngeschäft an Dynamik und die Pipeline biete ein größeres Potenzial als derzeit in den Modellen der Analysten veranschlagt./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Outperform
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
400,00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
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|07:28
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|07:14
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|07:13
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|08.09.26
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|08.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)