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04.06.2026 06:56:22

Roche Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Das Risiko für die mittelfristigen Ziele der Schweizer scheine etwas gesunken zu sein, schrieb Michael Leuchten am Mittwochabend nach einer Gesprächsrunde mit dem Konzernchef Thomas Schinecker. Priorität habe die Einführung neuer Medikamente nach jüngsten Phase-III-Daten von Gazyva, Fenebrutinib und Giredestrant. Entscheidend bleibe zudem "Pipeline, Pipeline, Pipeline" - also die Forschung nach neuen Wirkstoffen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:46 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 16:46 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underperform
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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