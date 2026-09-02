Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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02.09.2026 19:13:00
Where Will Netflix Stock Be in 3 Years?
Netflix (NASDAQ: NFLX) has been a bona fide growth stock for two decades. But all companies mature at some point, and that time has come for the streaming giant. The story is becoming less about subscriber growth and more about pricing power and monetization levers that will power the company's earnings growth.It hasn't been a smooth transition for Netflix stock, which is still down nearly 40% from its highs seen last summer. Fortunately, I don't think the pain and anguish of falling stock prices will last much longer. Here's why the next three years look promising, and what that could mean for your portfolio.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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