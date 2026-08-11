Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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11.08.2026 21:26:00
Where Will Netflix Stock Be in 5 Years?
It's been a little over five months since the global movie and streaming giant Netflix (NASDAQ: NFLX) walked away from an $82.7 billion bid to acquire Warner Bros. Discovery's film and studio assets, paving the way for its rival Paramount Skydance to buy the entire company. Since then, Netflix's stock has come under pressure as investors rethink the company's growth prospects as it shifts out of its previous rapid expansion phase toward a more mature business model. But what might the next five years have in store for Netflix and its shareholders?Netflix's stock price initially surged after management decided to cede the fight for Warner Bros. to Paramount Skydance. Investors had been worried about the financial risks Netflix would be taking on if it managed to seal the deal -- specifically, the prospect of taking on billions in additional debt to finance the buyout and the challenges of combining two large and complex businesses into a cohesive whole.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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