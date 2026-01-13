Akamai Aktie
WKN: 928906 / ISIN: US00971T1016
|
13.01.2026 02:01:53
Why Akamai Stock Crushed it on Monday
All things being equal, an analyst upgrade (or downgrade) usually helps to move a stock. In the case of a double upgrade -- which is quite rare -- it's hard for investors to ignore the company on the business end of the adjustment.So it was with Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM); largely due to such a move from a prominent white-shoe investment bank, investors piled into the stock on Monday. It closed the day nearly 4% higher in price.Akamai, a company concentrating on cybersecurity and cloud computing these days, received that double upgrade from Sanjit Singh of Morgan Stanley. Turning his Akamai recommendation from underweight (sell) to overweight (buy), he bypassed the usual hold mid-level recommendation. He also significantly raised his price target, to $115 per share from $83. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Akamai Inc.
|
12.01.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Montagshandel in New York: So steht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
12.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Akamai-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
05.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Akamai von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
29.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Akamai von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Akamai-Aktie: So viel Verlust hätte ein Akamai-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Akamai Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Akamai Inc.
|78,13
|3,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.