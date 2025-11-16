LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
16.11.2025 23:55:44
Why Chinese shoppers are choosing local luxury over LVMH
As the economy cools, spending on foreign premium brands has stalled
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
14.11.25
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
14.11.25
|Verluste in Paris: CAC 40 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
14.11.25
|Handel in Paris: CAC 40 am Mittag im Minus (finanzen.at)
14.11.25
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
13.11.25
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
13.11.25
|Aufschläge in Paris: CAC 40 liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.at)
13.11.25
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 im Plus (finanzen.at)
13.11.25
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|04.11.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|16.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|16.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|634,40
|-0,16%
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart abwärts.