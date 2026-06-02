Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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02.06.2026 23:11:00

Why Did Netflix Stock Fall Even Though the Business Kept Growing?

When a stock falls 30%, most investors assume something must be wrong with the business. Sales are collapsing. Profits are shrinking. Customers are leaving.But sometimes, none of those things are happening. That's exactly what makes Netflix's (NASDAQ: NFLX) recent stock decline so interesting.Despite the stock's sharp pullback, Netflix continued to grow revenue , expand profits, and strengthen its advertising business. In fact, by many measures, the company performed better than it did a few years ago.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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