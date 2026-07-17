NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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17.07.2026 18:03:58
Why Did Nvidia Stock Sink Today?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock plunged nearly 5% early Friday. Shares of the artificial intelligence (AI) leader have been treading water for the past several months, with investors balancing the company's strengths with potential risks. Today's move is a reaction to more AI model competition from China. Nvidia stock recovered some of the early drop but remained down 2.2% as of 11:11 a.m. ET. Here's why investors should be better prepared to jump in on the dip. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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