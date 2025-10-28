Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
|
28.10.2025 10:15:00
Why Everyone's Talking About Ferrari Stock
Ferrari (NYSE: RACE) has long symbolized speed, style, and exclusivity. But lately, investors are noticing something more measurable: its financial engine.While most automakers operate on thin margins and cyclical demand, Ferrari has quietly built one of the most profitable business models in the world. It isn't just a car company anymore -- it's a luxury compounder.Does all this spell opportunity for investors now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Ferrari N.V.mehr Nachrichten
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.10.25
|Ferrari cuts supply of cars to UK after non-dom tax changes (Financial Times)
|
13.10.25
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Ferrari auf 460 Euro - 'Outperform' (dpa-AFX)
|
10.10.25
|Ferrari aims to rev up investors with an EV like no other (Financial Times)
|
09.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ferrari auf 'Hold' - Ziel 420 Euro (dpa-AFX)
|
09.10.25
|AKTIEN IM FOKUS: Druck auf Ferrari nach Mittelfristzielen - Auch Porsche schwach (dpa-AFX)
|
09.10.25
|Ferrari erhöht Jahresprognose und skizziert langfristige Ziele (Dow Jones)
|
09.10.25
|ROUNDUP: Ferrari enttäuscht mit Mittelfristzielen - Aktie rutscht stark ab (dpa-AFX)
